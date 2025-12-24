26日夜、群馬県内の関越自動車道で50台以上が絡む事故がありました。この事故で1人が死亡し、26人がケガをしたということです。警察などによりますと、26日午後7時半ごろ、群馬県みなかみ町の関越自動車道の下り線で乗用車やトラックなど50台以上が関係する事故がありました。この事故で1人が死亡し、26人がケガをして病院に搬送されたということです。警察によりますと、水上インターチェンジの出口付近で大型トラックがスリップ