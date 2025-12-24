ドル円は１５６円６０銭台、ドル高強まる、米債利回り反発など受けて＝NY為替 米債利回りが反発しており、ドル高となっている。ドル円は今日の高値を更新する１５６．６５を付けた。ユーロドルはNY朝の上昇分を解消してさらに売られており、今日の安値を更新。 EURUSD 1.1764USDJPY156.61