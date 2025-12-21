26日に行われたジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部リーグ）第20節にて伊東純也、横山歩夢が所属するヘンクはクラブ・ブルッヘと対戦。この試合、途中出場した伊東純也がゴールを記録した。伊東は72分から途中出場を果たすと2-3のビハインドで迎えた76分、左サイドで受けた伊東がドリブルで突破。相手選手をかわしながら中央に割って入り、ゴールのニアサイドをぶち抜くシュートで同点弾を決めた。伊東はこれで今季リーグ3点目