26日に静岡県三島市のタイヤ工場で、複数の従業員が刃物で切りつけられるなどして15人がけがをしました。逮捕された男は犯行時にガスマスクをつけ、漂白剤をまいていたということです。警察と消防によりますと、26日午後4時ごろ、三島市にある「横浜ゴム三島工場」で男が従業員らを次々と刃物で襲ったほか、「漂白剤」とみられる液体をまきました。この事件で20代から50代の従業員15人がけがをしていて、このうち刃物によるけがが8