ボートレース蒲郡の「日本モーターボート選手会会長杯争奪戦」は２６日、準優進出戦が行われた。上田龍星（３０＝大阪）は準優進出戦８ＲでＲを逃げ快勝。スリット後に伸び返すと、先マイして押し切った。２連率３５％の３６号機については「７月に蒲郡で優勝した時の、ターンのグイッとくる感じがない。足もターン回りも普通なので、もっと良くしたい」と底上げを目指している。今年ここまで６Ｖの活躍で、来年３月に当地