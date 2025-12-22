ダウ平均、クリスマス前までの５日続伸でやや高値警戒感＝米国株序盤 きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅安。前日比は、ダウ工業株３０種平均が２０．９９ドル安の４万８７１０．１７ドル、ナスダック総合指数が２６．４９高の２万３６３９．８０、Ｓ＆Ｐ５００が１．２５高の６９３３．３０。 クリスマス明け、米国の参加者は戻ってきているが、欧州などは休場で取引参加者が少ないこともあって、落ち着いた動きとな