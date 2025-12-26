「これ、きっと役に立つと思って」「前に気にしてたよね」そんな風に実用品を男性から渡されたとき、ただの気まぐれなのか、それとも特別な意味があるのか迷うもの。でも実は、男性からのプレゼントが“実用的”になった瞬間こそ、本命サインなのです。そこで今回は、その理由を分かりやすく解説します。あなたの“日常”を想像して選んでいるから実用的なアイテムは、相手の生活リズムや普段の悩みを理解していないと選べません。