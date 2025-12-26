男性からの別れ話は突然のようで、実はその前に“態度の変化”に表れているもの。男性は気持ちの整理に時間がかかる分、決意する前段階で態度や行動が静かに変わっていくのです。それは心の中で何度も別れのシーンをシミュレーションしているサインでもあります。会話のトーンが落ち着きすぎる以前より会話が短くなったり、返事が丁寧なのにどこか距離を感じたり。男性が別れを意識すると、“無駄に期待を持たせないように”と言葉