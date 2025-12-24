ドジャースの大谷が、米誌「TIME」の一年を振り返る「TheYearinReview2025」の表紙の一人として選ばれた。トランプ大統領、AI、テイラー・スウィフトらと共に、25年を象徴する一人として表紙を飾った。22年4月には開幕に合わせて単独でスーツ姿の写真とともに同誌の表紙に登場し、「野球には大谷翔平が必要」と紹介された。今季は自己最多の55本塁打をマークし、6月には投手としても復帰。二刀流復活で、3年連続4