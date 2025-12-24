アスレチックスは24歳の外野手ソダーストロムと7年総額8600万ドル（約134億1600万円）で契約延長に合意したと、大リーグ公式サイトが伝えた。8年目は球団が選択権を持っており、出来高などを含めると最大で1億3100万ドル（約204億3600万円）となる可能性があり、球団史上最大規模の契約となった。3年目の今季は158試合に出場し、打率・276、25本塁打、93打点をマークした。