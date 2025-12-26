【リッチモンドホテル浅草】が2025年12月1日（月）にリニューアルオープン。「Minimal Luxury（ミニマルラグジュアリー）静寂と調和」をコンセプトに、和を感じるアートや北欧のモダンな家具を置いた客室も加え、単に泊まるだけでなく、ロビーの設えや客室の眺望、そして今回は各部屋に置かれた個性的な椅子など、魅力のあるホテルに生まれ変わりました。新しくなった朝食もおすすめです。｜浅草を満喫するための拠点ホテルがある