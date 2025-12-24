ボートレース住之江の「ＢＴＳりんくう開設１３周年記念住之江ファイナル競走」は２６日、予選２日目が行われた。荒牧凪沙（２７＝福岡）は２日目、４Ｒ３枠、９Ｒ４枠の２走でともに２着。初戦６着からの巻き返しに「だいぶ感触は良かった。伸び寄りで全体的に足はいい」と舟足に手応えをつかみニッコリだ。２０２６年前期適用勝率は５・０４で初の５点台に乗せた。「エンジン出しを覚えたのが大きいですね」と調整に自信