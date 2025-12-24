メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市の中学校の女子トイレにカメラを設置したとして外部顧問の男が逮捕された事件で、学校側が保護者に謝罪しました。 加藤謙吾容疑者（26）は、部活動の外部顧問を務める昭和区の中学校で、盗撮する目的で女子トイレの中に小型カメラを設置した疑いがもたれています。 学校は説明会を開き、参加した200人以上の保護者に、「不安な思いをさせた」と謝罪しました。 加藤容疑者が勤務し