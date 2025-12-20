ボートレース尼崎の「日本ＭＢ選手会代表杯争奪歳忘れ第３８回今年もありがとう競走」は２６日、予選３日目が行われた。羽野諒（２８＝福岡）は６Ｒ、１Ｍ手前で他艇との接触もあって４着。後半１１Ｒも５着に敗れた。「安定板は邪魔ですね。Ｓも誤差が出ていたし劣勢でした。板が取れて元の足に戻ったらいいなと思います」と水面良化を願っている。心の支えは家族。「今の自分は１００％家族のことで頭いっぱい。幸せ過ぎ