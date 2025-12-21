ＬＤＨの若手４グループ「ＮＥＯＥＸＩＬＥ」が２６日、ららアリーナ東京ベイ（千葉県船橋市）で合同ライブ「ＮＥＯＥＸＩＬＥＳＰＥＣＩＡＬＬＩＶＥ２０２５」を開催した。この日は、ＬＤＨ主催のオーディションから誕生した４グループ「ＬＩＬＬＥＡＧＵＥ」「ＫＩＤＰＨＥＮＯＭＥＮＯＮ」「ＴＨＥＪＥＴＢＯＹＢＡＮＧＥＲＺ」「ＷＯＬＦＨＯＷＬＨＡＲＭＯＮＹ」が一堂に会す特別なライブ。グ