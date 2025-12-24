ＮＹ各市場１時台ダウ平均は小幅安ナスダックプラス圏での推移 NY株式26日（NY時間11:00）（日本時間01:00） ダウ平均48698.49（-32.67-0.07%） ナスダック23636.02（+22.71+0.10%） CME日経平均先物50695（大証終比：-25-0.05%） 欧州株式26日GMT16:00 英FT100 9870.68（-18.54-0.19%） 独DAX 24340.06（+56.09+0.23%） 仏CAC40 8103.58（-0.270.00%） 米国債利回り 2年債