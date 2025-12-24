◆ベルギーリーグ▽第２０節ゲンク３―５クラブ・ブリュージュ（２６日、セゲカ・アレーナ）日本代表ＭＦ伊東純也が１０月１４日の国際親善試合ブラジル戦で負傷して以来の実戦復帰で、スーパーゴールを決めた。この日は後半２７分から途中出場。すると、２―３で迎えた４分後の同３１分に中央からのパスを左サイドで受けると、ＤＦをかわしてゴールに向かってドリブル突破。スピードに乗ったまま、最後は右足でニアサイド