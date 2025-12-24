プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カキのクリームパスタ」 「軟骨のガーリック炒め」 「カブのサラダ」 の全3品。 カキと乳製品の相性は抜群！副菜はコリコリッとした食感がおいしい軟骨を添えて。【主食】カキのクリームパスタ カキの旨味と濃厚なクリーム、春菊のほろ苦さがよく合います。できたてを召し上がれ！ ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：787Kcal レシピ制作