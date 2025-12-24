気象台は、午前0時59分に、大雪警報を旭川市、留萌市、鷹栖町、増毛町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・旭川市、留萌市、鷹栖町、増毛町に発表 27日00:59時点留萌地方では、27日夕方まで暴風雪に警戒してください。上川、留萌地方では、27日朝まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■旭川市□大雪警報【発表】積雪27日朝にかけて警戒12時間最大降雪量40cm□なだれ注意報28日