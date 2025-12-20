ボートレース徳山の「ＢＴＳ田布施開設９周年記念スポーツニッポン杯争奪戦」は２６日、予選３日目が行われた。溝口海義也（３０＝福岡）は３日目前半５Ｒで３コースから差して１着。後半１０Ｒは５コースから５着も、バックストレッチでは次位争いに加わっており「後半は隣りにぶつかったので仕方ない。でも足はいい。出足はいいし、伸びとのバランスも取れてる」と舟足は良好だ。女子プロレス「マーベラス」のＧＨＣ女子チ