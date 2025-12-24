年末年始をふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュが、きょうピークを迎えます。東海道新幹線は、きょうが下りのピークで、「のぞみ」では午前に東京駅を発車する列車はほぼ満席です。東北新幹線なども夜の時間を除き、ほぼ満席となっています。空の便も、きょうが国内線下りのピークです。年末年始を海外で過ごす人の出国のピークはきょうとあすで、きょうは羽田空港と成田空港から9万人以上が出国します。高速道路では上