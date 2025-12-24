クリスマスセールの次はお正月の初売りへ。大手スーパーの一押しは元日に増えるという意外なあのメニューです。年末年始に向けて、売り場の切り替えが行われた東京都内のスーパー。初売り用に目玉商品を用意して、お正月需要の取り込みを狙います。イオンリテール南関東カンパニー 営業推進部長・後藤千尋さん：家族そろってみんなでちょっと楽しみたいという声が多い。年末年始も続く物価高。東京23区の12月の消費者物価指数は、