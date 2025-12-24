群馬・みなかみ町の関越自動車道で、トラックなど10台以上が絡む事故があり、少なくとも21人がけがをしました。トラックから激しく上がる炎。26日午後7時半ごろ、関越道下りの水上インターチェンジ付近で、目撃者から「トラック同士の衝突」と110番通報がありました。トラックなど10台以上が絡む事故で、消防によりますと少なくとも21人がけがをし、このうち4人が重傷だということです。また、車両火災も起きていて、27日午前0時半