ヘンクに所属する日本代表MF伊東純也が復帰戦でゴールを記録した。伊東は10月14日に行われた『キリンチャレンジカップ2025』のブラジル代表戦で負傷。それ以降、2カ月以上戦列を離れていたが、25日にヘンクの公式インスタグラムが伊東の練習復帰を報告。トレーニングに取り組む写真を投稿していた。そして、伊東は26日に行われたジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部リーグ）第20節クラブ・ブルッヘ戦で72分から途中出場を