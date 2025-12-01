¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç·³»öÀ¯¸¢¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÁíÁªµó¤ÎÅêÉ¼¤¬¤¢¤¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·³¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÀªÎÏ¤Ë¤è¤ë½±·â»ö·ï¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼£°Â¤Î°­²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁªµóÀï¤ÎºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤­¤Î¤¦¡¢JNN¤ÏºÇÂçÅÔ»Ô¥ä¥ó¥´¥ó¤Ç·³¤Ë¶á¤¤À¯ÅÞ¤Î½¸²ñ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ·³À¯ÅÞ¡Ö¿ÍÌ±ÅÞ¡× ¥Æ¡¦¥Æ¡¦¥«¥¤¥óÅÞ¼ó¡Ö¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¾ðÀª¤Ï2021Ç¯°Ê¹ß¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹ñÌ±Á´°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁªµó¤¬Âç¤­¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ç¤¹¡×µ­¼Ô¡ÖÁªµó½¸²ñ