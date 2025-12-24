俳優の米倉涼子さんが自身の公式サイトを更新。「一部報道にありましたように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」と、明かしました。 【写真を見る】【 米倉涼子 】 「一部報道にありましたように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実」「一区切りついたと認識」「心身には問題はありません」公式サイトでコメント【全文】そして「それ以降、弁護士の方々とも相談をし、捜査に全面的に協力する観点か