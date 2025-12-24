【ニューヨーク共同】休日明け26日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小動きで始まり、午前10時現在は休日前の24日と比べて3.14ドル安の4万8728.02ドルを付けた。クリスマス明けで取引材料が乏しかったほか、市場参加者も少なく値動きは限定的だった。