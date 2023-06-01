¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È28Æü¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÊ¿°Æ¤ÎµÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ïµ­¼ÔÃÄ¤Ë¡¢12·î28Æü¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¤Îµ­¼Ô¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»äÅ¡¡Ö¥Þ¡¼¥ë¥¢¥é¡¼¥´¡×¤Ç²ñ¤¦¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ï¡¢20¹àÌÜ¤Î¥í¥·¥¢¤È¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö90¡ó¤Ï´°À®¤·¤Æ¤¤