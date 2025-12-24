政府は、2026年度予算案を決定しました。高市内閣の「責任ある積極財政」路線が鮮明になる中、一般会計の総額は過去最大の122兆円余りに膨らみ、借金頼みの財政が続きます。高市首相：令和7年度補正予算での対応に続き、切れ目なく日本列島を強く豊かにするための予算とした。財政規律にも配慮し、強い経済の実現と財政の持続可能性を両立させる予算案ができた。2026年度予算案の一般会計の総額は122兆3092億円と、2年連続で過去最