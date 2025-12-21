12月26日に開催されたベルギーリーグ第20節で、伊東純也を擁する７位のヘンクが、２位のクラブ・ブルージュとホームで対戦。打ち合いの末に３−５で敗れたものの、帰ってきた背番号10が強烈なインパクトを放った。フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスを退団し、今夏に３年ぶりにヘンクに復帰した日本代表MFは、10月のブラジル戦で負傷。それ以降、戦列を離れていたなか、２−３で迎えた72分から出場。２か月ぶりにピ