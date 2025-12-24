ゆうちょが貯金の金利を引き上げます。ゆうちょ銀行は普通預金にあたる「通常貯金」の金利を、これまでの年0.2％から0.3％に引き上げると発表しました。2025年3月3日以来の引き上げ改定で、2026年の2月9日から適用されます。また、定期預金にあたる「定期性貯金」の金利も今後、引き上げを予定しているということで、改訂後の金利や改定日は確定次第、WEBサイトで知らせるとしています。ゆうちょ銀行は「市場金利の動向をふまえ、