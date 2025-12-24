セール期間：12月27日～ Amazonにて、Msakeの小型冷蔵庫が特別価格で販売される。セール期間は12月27日より。 飲料などを冷やしてくれる小型の冷蔵庫がセールになる。コンパクトなサイズになっているため、デスクの隣になどに置いておくことで、活躍が見込まれる製品となっている。セールになっている12.8Lのモデルが12月31日まで、10Lのモデルが12月30日までと、それぞれセ&