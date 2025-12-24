1997（平成9）年12月27日、新進党は都内で両院議員総会を開き、解党を正式決定した。小沢一郎党首（写真）は「分党を行うことで新たな道を歩み、新進党の成果を発展させるため全力を尽くしたい」と宣言したが「選挙で新進党と書いた人に対する裏切り」と批判の声も。その後、自由党や国民の声など6党が誕生した。