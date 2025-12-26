¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26¤ÎÂè20Àá ¥²¥ó¥¯¤È¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î26Æü21:30¤Ë¥»¥²¥«¡¦¥¢¥ì¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥²¥ó¥¯¤Ï¥ª¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥å¡ÊFW¡Ë¡¢¥¤¥é¡¦¥½¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥Àー¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó¥¹¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¸¥å¤Ï¥í¥á¥ª¡¦¥Õ¥§¥ë¥Þ¥ó¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥¹¡¦¥Ä¥©¥ê¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ï¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥Ê¥±¥ó¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢