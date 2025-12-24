俳優の米倉涼子さんが、自身のホームページで自宅に捜査機関が入ったことを明かしました。米倉さんは26日夜、関係者及びファンの皆様と題し、直筆のサインと共にコメントを発表しました。◇これまで、私の状況を皆様にお伝えすることができなかったこともあり、週刊誌等の報道により憶測が飛び交い、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。一部報道にありましたように、私の自宅に