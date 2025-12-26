【新華社ハルビン12月26日】中国黒竜江省ハルビン市で25日、第8回ハルビン松花江氷雪カーニバルが開幕した。会場の総面積は過去最大規模の145万平方メートル。約60の多彩なアトラクションを用意し、来場者がより深く楽しめるよう工夫を凝らしている。（記者/王松）