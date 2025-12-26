２６日、天山勝利トンネルを出る車。（ドローンから、ウルムチ＝新華社記者／胡虎虎）【新華社ウルムチ12月26日】中国新疆ウイグル自治区で26日、天山山脈の南北を結ぶ世界最長の高速道路トンネル「天山勝利トンネル」が開通し、ウルムチ市と尉犁（ロプノール）県を結ぶ烏尉高速道路が全線の運営を開始した。トンネルの全長は22.13キロ、同高速道路は全長324.7キロ。総投資額467億元（1元＝約22円）で、5年以上をかけて完成し