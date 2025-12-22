テレビ埼玉（テレ玉）は27日、サッカーJ1浦和レッズの応援番組「REDS TV GGR」（金曜午後11時）の新MCに、元日本代表DF森脇良太氏（39）が就任すると発表した。浦和で13年から7年プレーしたOBで、番組を愛して繰り返し出演もしてきた。前身の番組「Go！Go！レッズ」98年4月3日放送回から28年、番組MCを務め、同局で26日に放送した年末特別番組「REDS TV GGRプレミアム2025」をもって卒業した、元浦和FWのタレント水内猛（53）の