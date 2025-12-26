イタリアのサッカークラブが「スタジアムで稼げない」という構造問題は長らくセリエAの競争力を蝕んできた。だが2025ｰ26年シーズンが始まってから状況は動き始めている。ミラノではインテルとミランがジュゼッペ・メアッツァ（サン・シーロ）を市から取得手続きを進め、新スタジアム計画を前進させた。そしてローマもまた、新スタジアム計画を行政側へ正式提出し、プロジェクトが手続きの段階へと進んだと『football italia』が伝