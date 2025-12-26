東京都の小池知事は来年、知事就任から10年を迎えます。小池知事は都内の電力需要に対応するため、次世代エネルギーの確保に力を入れていく考えを強調しました。東京都・小池百合子知事「あっという間の10年になるんですね。でもやっぱり、コロナの1200日は辛かったですね。都民の皆さんにも色々なお願いばかりしましたけれど。2020大会は、その結果として残念なことに無観客だった」来年8月、知事就任から10年を迎える東京都の小