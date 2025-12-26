スポーツとライフスタイルを横断するグローバルブランド、ニューエラから、2026年の干支“午（うま）”にちなんだ特別なコレクションが登場します。新年のスタートにふさわしい縁起の良さと、ニューエラならではの洗練されたデザイン性を融合。干支モチーフを大人カジュアルに楽しめる、女性にも注目のラインアップです。新しい一年のお守りのように取り入れてみては♡ 干支“午”着想