赤色灯26日午後7時半ごろ、群馬県みなかみ町の関越自動車道下り線で、トラックや乗用車など30台以上が絡む事故が発生した。県警高速隊や地元消防によると、1人が死亡し、20人が負傷した。うち5人が重傷。この影響で少なくとも16台が炎上した。事故当時、雪が降っており、車が路面凍結でスリップした可能性があるとみて、高速隊が詳しい状況を調べる。県警によると、現場は水上インターチェンジ付近。この事故で火災が起き、消