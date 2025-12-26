今年7月の参議院選挙で千葉選挙区の候補者の応援街頭演説の際、正しい標旗を掲げずに演説を行ったとして書類送検された国民民主党の岡野純子衆議院議員について、千葉地検はきょう（26日）付で不起訴処分としました。不起訴理由について、千葉地検は「弁解を覆せるだけの証拠がなかった」としています。