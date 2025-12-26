黒竜江省チチハル扎竜生態観光区で20日、赤い頭頂部と真っ白な体が特徴のタンチョウの群れが飛び立ち、澄み切った青空をバックに美しい弧を描いていた。観光客は「見て！タンチョウが飛んだ！」と声を上げながら展望台からタンチョウを観察し、「世界の大湿地」や「中国の鶴の里」と呼ばれる氷と雪に飾られた大自然の魅力を没入型で体験していた。観光区のガイドは、「これはパフォーマンスではなく、野生復帰トレーニング。外を飛