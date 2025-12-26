東京五輪レスリング男子フリースタイル６５キロ級金メダリストで現在は日本協会のナショナルコーチを務める乙黒拓斗氏が２６日、自身のインスタグラムを更新。「ＭｅｒｒｙＣｈｒｉｓｔｍａｓ！沢山話して、大笑いして楽しい時間を過ごせました」と記し、バドミントン女子元日本代表の陣内貴美子さん、元プロテニスプレーヤーの伊達公子さんとの３ショットや、陣内さんの夫で元プロ野球投手の金石昭人氏も加えた写真を投稿し