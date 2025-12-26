ピボット分析東京時間（23:03現在） ドル円 現値156.30高値156.49安値155.76 157.34ハイブレイク 156.91抵抗2 156.61抵抗1 156.18ピボット 155.88支持1 155.45支持2 155.15ローブレイク ユーロ円 現値184.33高値184.43安値183.50 185.60ハイブレイク 185.02抵抗2 184.67抵抗1 184.09ピボット 183.74支持1 183.16支持2 182.81ローブレイク