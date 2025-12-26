NY¸¶ÌýÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á57.87¡Ê-0.48-0.82%¡Ë °ì»þ£µ£¸¡¥£¸£°¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿NY¸¶ÌýÀèÊª¤ÏNYÀÇ¤ÎËÜ³Ê»²²Ã¸å¤Ë²¼Íî