群馬県内の関越自動車道で、複数の車両が絡む事故がありました。この事故で21人がけがをしたということです。警察などによりますと、26日午後7時半ごろ、群馬県みなかみ町の関越自動車道の下り線で、乗用車やトラックなど十数台が関係する事故がありました。この事故で21人がけがをしたということです。そのうち4人が重傷です。事故の影響で関越自動車道は午後11時15分現在、月夜野インターチェンジから水上インターチェンジまでの