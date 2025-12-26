元日本ハムの岩本勉氏が２５日に配信された、日本ハム、阪神ＯＢの片岡篤史氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「岩ちゃんと忘年会トーク?〜０２５年もありがとうございました〜」に出演。日本ハム時代の思い出話に花を咲かせ、岩本氏が１９９７年９月２９日の西武戦（西武）の四回に鈴木健、マルティネス、佐々木に３者連続本塁打を浴びた際の話題になった。片岡氏が「３発２回なかった？」と質問すると「よく覚えてる」と岩本氏は