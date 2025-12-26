YOSHIKIのクラシカルコンサート＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 ─ Tokyo 3 Nights 世界への第一章＞が2026年4月3日（金）、4日（土）、5日（日）に東京ガーデンシアターで開催されることが発表された。「完全復帰を宣言」という力強いワードを伴う発表となったものだが、そこには着目すべきポイントが2点ある。フィジカル面とメンタル面だ。2024年10月に受けた自身3度目となる首の手術から、ほぼ1年をかけて丁寧なリハビリを行